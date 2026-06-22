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НовостиОбщество22 июня 2026 16:01

Транспорт перекроют в центре Томска из-за международного энергетического форума

Ограничения будут действовать двадцать четвертого июня
Екатерина Сафонова
Временные ограничения будут действовать весь день

Временные ограничения будут действовать весь день

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Томске введут временные ограничения на движение транспорта 24 июня в связи с проведением международного энергетического форума. Об этом сообщили в профильном департаменте.

Ограничения будут действовать с 7 утра до 19 вечера на участке улицы Усова от Белинского до Вершинина, а также на участке улицы Студенческой от Усова до проспекта Кирова. Движение транспорта в зоне перекрытий будет организовано в соответствии с временными дорожными знаками.

Необходимо учитывать дорожную обстановку при планировании поездок.

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