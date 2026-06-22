Свалку на сельхозземлях в Томской области ликвидировали по статье 8.6 КоАП

Площадку освободили от мусора. Фото: пресс-службы прокуратуры Томской области

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора зафиксировали полную ликвидацию несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения в Томской области, сообщает ведомство. Нарушение, квалифицируемое по статье 8.6 КоАП РФ как порча земель, было выявлено еще в две тысячи двадцать втором году на площади сто девять целых семь десятых квадратных метра в границах Совхозного сельсовета.

Основанием для выездного обследования стали материалы, поступившие из регионального министерства природных ресурсов и экологии. Специалисты установили захламление плодородного слоя почвы отходами производства и потребления, в том числе твердыми коммунальными отходами. В результате межведомственного взаимодействия правообладателю земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

В октябре две тысячи двадцать пятого года надзорное ведомство выдало правообладателю предписание об устранении нарушения до двадцатого мая две тысячи двадцать шестого года. За неисполнение законных требований собственнику грозили административные штрафы по статьям КоАП РФ, в том числе приостановление деятельности и принудительное выполнение работ за его счет. 19 июня 2026 года инспектор при повторном выездном обследовании зафиксировал полное устранение ранее выявленных нарушений.

Федеральное и региональное законодательство в сфере охраны земель предусматривает строгую ответственность за размещение свалок и складирование отходов на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Подобные действия оказывают негативное влияние на окружающую среду и снижают плодородие почв, что влечет за собой административные санкции.

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