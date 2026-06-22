ТГУ планирует принять на бюджет чуть более четырех тысяч человек

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В субботу, 20 июня, в ТГУ, как в остальных томских университетах началась приемная кампания. В вузе уточнили, что ключевым изменением текущей приемной кампании станет то, что всех первокурсников зачислят на пилотные программы в рамках всероссийского проекта по трансформации высшего образования.
В этом году ТГУ планирует принять на бюджет 4 175 человек, также выделены платные места по всем направлениям. Целевые места в ТГУ открыты по 22 направлениям, включая прикладную математику, информатику, ветеринарию и юриспруденции. Увеличено число мест на актуальных для развития страны направлениях: фундаментальная и прикладная химия, программная инженерия, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Важное изменение приемной кампании этого года — в отдельную категорию выделены выпускники школ приграничных территорий: Брянской, Курской, Белгородской областей, Севастополя. Эти выпускники могут сдавать экзамены в формате собеседования.
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