Житель Томской области 30 лет прожил без паспорта

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Житель Томской области жил в заброшенных деревнях и не мог подтвердить факт проживания в стране. Мужчина потерял паспорт еще в девяностых годах и долгие годы не предпринимал действий для восстановления документа. Томич вел уединенный образ жизни и не переживал о потере, пока не возникла необходимость оформить паспорт.
Сделать это самостоятельно ему не удалось, так как никаких сведений о нем в базе данных не было, ведь паспорт бы выдан еще в СССР.
Надзорное ведомство Томской области помогло мужчине подтвердить факт нахождения на территории РФ и собрать нужные доказательства. Сейчас ведомство передало документы в суд, решение которого позволит оформить документы как положено.
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