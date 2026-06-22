Житель Томской области 30 лет прожил без паспорта

Мужчина ме менял паспорт с прошлого века Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Томской области жил в заброшенных деревнях и не мог подтвердить факт проживания в стране. Мужчина потерял паспорт еще в девяностых годах и долгие годы не предпринимал действий для восстановления документа. Томич вел уединенный образ жизни и не переживал о потере, пока не возникла необходимость оформить паспорт.

Сделать это самостоятельно ему не удалось, так как никаких сведений о нем в базе данных не было, ведь паспорт бы выдан еще в СССР.

Надзорное ведомство Томской области помогло мужчине подтвердить факт нахождения на территории РФ и собрать нужные доказательства. Сейчас ведомство передало документы в суд, решение которого позволит оформить документы как положено.

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