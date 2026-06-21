Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
Сегодня, 21 июня, в России отмечают День кинолога. В особенную дату фото хвостатых напарников из регионального УМВД опубликовал «МК в Томске». На снимках — немецкие, бельгийские и восточноевропейские овчарки.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
Сегодня в томской полиции служат 61 собака. За пять месяцев 2026 года они 279 раз сопровождали кинологов на выездах на места ЧП. В 14 случаях участие псов помогло раскрыть преступления. Сотрудники ведомства говорят, для успеха важна слаженная работа человека и животного, доверие и годы тренировок.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала фоторепортаж из сердца знойного Рима — из Колизея. Его история мрачна: на арене амфитеатра погибли до миллиона животных и около 450 тысяч человек.
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