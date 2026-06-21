Очаровательные герои фоторепортажа Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня, 21 июня, в России отмечают День кинолога. В особенную дату фото хвостатых напарников из регионального УМВД опубликовал «МК в Томске». На снимках — немецкие, бельгийские и восточноевропейские овчарки.

Собаки помогают полицейским раскрывать преступления Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Сегодня в томской полиции служат 61 собака. За пять месяцев 2026 года они 279 раз сопровождали кинологов на выездах на места ЧП. В 14 случаях участие псов помогло раскрыть преступления. Сотрудники ведомства говорят, для успеха важна слаженная работа человека и животного, доверие и годы тренировок.

Животное и человек служат плечом к плечу Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области.

Ранее «Комсомольская правда — Томск» опубликовала фоторепортаж из сердца знойного Рима — из Колизея. Его история мрачна: на арене амфитеатра погибли до миллиона животных и около 450 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичи отмечают День медицинского работника 21 июня

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru