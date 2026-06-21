Томичи отмечают День медицинского работника 21 июня

Медиков традиционно торжественно чтят в третье воскресенье июня. Фото: департамент здравоохранения Томской области

Сегодня, в воскресенье 21 июня, в России отмечают День медицинского работника. Праздник объединяет врачей, фельдшеров, медсестер, сотрудников скорой помощи и всех, кто ежедневно заботится о здоровье людей. Поздравления принимают и томские медики, в их адрес звучат слова благодарности за нелегкий труд.

«День медицинского работника объединяет людей особой профессии — ответственной, благородной и требующей полной самоотдачи. Каждый день вы стоите на страже здоровья и жизни жителей региона, проявляя высокий профессионализм, милосердие, терпение и преданность своему делу», — отметило руководство регионального департамента здравоохранения.

В преддверии праздника местных медработников удостоили региональных наград за труд. Медаль «За достижения» вручили главной медицинской сестре ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» Татьяне Федоткиной; медаль «За наставничество в здравоохранении» от минздрава РФ — Татьяне Саприной. Остальные отличившиеся специалисты получили грамоты и благодарности.

Ранее «КП-Томск» опубликовала эксклюзивные открытки для поздравлений медиков в профессиональный праздник.

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