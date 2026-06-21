Сохранится переменная облачность Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Воскресенье 21 июня окажется комфортным для любителей жарких прогулок. Синоптики ЦГМС обещают в течение дня +29...+31 градус. Сохранится переменная облачность.

«Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 м/с», — говорится в сообщении.

За пределами главного города региона температура воздуха составит +26…+31°С. В некоторых районах на западе Томской области пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы.

Ранее мы писали, что знойным летом-2026 томичи страдают от нашествия мошкары.

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