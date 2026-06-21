В Томске ликвидировали пожар в жилом доме с надворными постройками

Спасатели поделились деталями инцидента, зафиксированном в Октябрьском районе Фото: Пресс-служба МЧС России по Томской области.

Утром 21 июня сводкой происшествий поделились в томском ГУ МЧС России. Всего было потушено 6 пожаров за сутки. Один из инцидентов зарегистрировали на улице Ивана Черных в областном центре. Горел одноэтажный деревянный жилой дом с цокольным этажом.

Огонь перекинулся на надворные постройки и гараж, охватил кровлю дома. Повредилась и частично обрушилась обрешетка. Также пострадала крыша двора и гаража, в котором сгорел мотобуксировщик. Общая площадь пожара составила 120 м². Для борьбы со стихией привлекались 27 спасателей и 8 единиц техники. Пострадавших нет.

В МЧС призвали местных жителей не оставлять без присмотра печи, не перегружать электросеть и не пользоваться проводами с поврежденной изоляцией.

Ранее мы писали, что томичи сняли на камеры огонь на крыше недостроя, где играют дети.

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