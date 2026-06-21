Следователи Томска проверяют частную клинику по статье 238 УК РФ

Сейчас следователи занимаются изучением всех необходимых материалов и опросом свидетелей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске проверят частную клинику на предмет некачественного оказания услуг. Информацию сегодня подтвердили в СУ СК России по Томской области.

Ведомство организовало процессуальную проверку в отношении частного медицинского учреждения по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. Поводом послужили публикации в средствах массовой информации и социальных сетях о несоблюдении установленного порядка оказания медицинской помощи местным гражданам.

В рамках надзорных мероприятий следователи изучат все обстоятельства инцидента и дадут надлежащую правовую оценку действиям персонала клиники. Статья 238 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В зависимости от тяжести последствий виновным грозят крупные штрафы, принудительные работы или лишение свободы на срок до десяти лет.

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