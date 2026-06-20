На томском Дне поля организуют 73 делянки с культурами

Делянки представят многообразие посевных культур региона. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Более семидесяти сортов различных сельскохозяйственных культур представят на Дне поля в Томской области, который состоится тридцать первого июля. Мероприятие пройдет на демонстрационной площадке в селе Рыбалово в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Для практической части форума засеяно семьдесят три участка ячменем, овсом, пшеницей, соей и рапсом. Участники агрофорума осмотрят демонстрационные посевы, изучат характеристики каждого сорта и ознакомятся с новыми агротехнологическими приемами. Пленарное заседание будет посвящено комплексной подготовке посевного материала и сортовым качествам культур.

В рамках мероприятия-спутника гости ознакомятся с сортами отечественной селекции, в том числе картофеля и овощей, проходящими испытания в профильных научных и испытательных учреждениях региона. На сельскохозяйственной выставке экспоненты представят современную технику, навигационные системы, беспилотные летательные аппараты и средства защиты растений. Деятельность организаторов и участников регулируется федеральным и региональным законодательством в сфере развития агропромышленного комплекса и импортозамещения.

Проведение подобных агрофорумов направлено на технологическую независимость и подготовку квалифицированных кадров для отрасли. Местные жители, студенты аграрных специальностей и граждане, интересующиеся развитием сельского хозяйства, смогут оценить достижения томских аграриев и современные технологии возделывания земель в сибирском регионе.

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