В Кузбассе полиция задержала избившего мужчину 19-летнего хулигана

Парень напал на томича с сообщником и скрылся с места преступления Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы Кузбасса задержали молодого человека, избившего прохожего и спрятавшегося за автомобилями, которому суд назначил трое суток ареста, сообщает издание Sibdepo.ru. Инцидент произошел в Междуреченске, где пострадавшему причинили телесные повреждения.

Ночью на улице Вокзальной завязалась драка, в результате которой сорокадевятилетний местный житель получил травмы от двух неизвестных. От медицинской помощи и подачи заявления потерпевший отказался. Осматривая территорию, сотрудники правоохранительных органов заметили мужчину, который прятался за машинами и попытался скрыться бегством. Беглеца догнали и задержали.

Задержанным оказался девятнадцатилетний местный житель, ранее судимый за кражу и умышленное причинение легкого вреда здоровью. В отношении него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. Суд назначил правонарушителю наказание в виде трех суток административного ареста. В настоящее время стражи порядка разыскивают второго участника конфликта для принятия решения в соответствии с федеральным законодательством.

Жители Кузбасса и граждане должны помнить, что любые проявления агрессии и нарушение общественного порядка строго караются по статьям КоАП и УК РФ. Правоохранительные органы продолжают мониторинг криминогенной обстановки в регионе, чтобы обеспечить безопасность на улицах городов и поселков.

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