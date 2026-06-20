Томичам назвали 10 вещей, которые портят кухню и занимают место

Порядок на кухне начинается с организации пространства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Десять предметов, которые не должны храниться на кухне, назвала эксперт по организации пространства Екатерина Соколова в материале портала mosaica.ru. Автор рекомендует местным жителям и гражданам провести ревизию кухонных шкафов и избавиться от хлама, накопившегося за годы.

В первую очередь специалист советует убрать громоздкие кухонные уголки, занимающие половину помещения, и заменить их на компактный стол со стульями. Также следует выбросить старые специи, которым более пяти лет, и оставить только те приправы, которые реально используются в приготовлении пищи.

Особое внимание уделено безопасности: разделочные доски с глубокими царапинами являются рассадником бактерий, а посуда со сколами и трещинами может стать причиной травм. Эксперт рекомендует оставить только целый инвентарь и избавиться от лишних ножей, так как для повседневного использования достаточно трех видов.

Магниты на холодильнике создают эффект доски объявлений и портят вид помещения. Контейнеры без крышек, старые выцветшие полотенца и прихватки также подлежат утилизации. Ящик с непонятными мелочами следует разобрать и рассортировать по органайзерам.

«Если техника не использовалась больше года — честно признайте: она вам не нужна!» — отмечает Екатерина Соколова. Йогуртницы, вафельницы и хлебопечки, купленные под настроение, часто занимают место годами.

Местные жители, студенты и граждане могут воспользоваться этими рекомендациями для оптимизации кухонного пространства. Регулярная ревизия вещей и избавление от лишнего хлама позволяют создать комфортную и функциональную среду для приготовления пищи в соответствии с современными стандартами организации быта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ослабление инфляции: цены в Томской области растут медленнее

Вода, тень и овощи: томский врач назвал девять правил защиты детей от жары

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru