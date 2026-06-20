Столичный курьер получил 3,5 года в Томске за обман пенсионерки

На момент установления личности курьера, он уже был осужден за аналогичное преступление в другом регионе Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Томска приговорил девятнадцатилетнего жителя Москвы к трем с половиной годам лишения свободы по части 3 статьи 159 УК РФ за мошенничество, сообщает пресс-служба ведомства. Молодой человек похитил полмиллиона рублей у пожилой томички, действуя в составе преступной группы.

По версии следствия, ранее судимый курьер вступил в сговор с неустановленным соучастником для обмана престарелых граждан. Злоумышленник прилетел из столицы в Томск, где забрал пятьсот тысяч рублей у местной жительницы. Пенсионерка передала сбережения мошенникам, поверив в легенду о проверке ее накоплений на причастность к финансированию вражеского государства. На момент установления личности курьер уже находился под стражей за аналогичное преступление во Владимирской области.

Действия подсудимого квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ, которая регламентирует ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере. Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дополнительно с осужденного взыскана сумма причиненного материального ущерба в пользу пострадавшей.

Правоохранительные органы региона регулярно предупреждают о том, что любые требования перевести деньги на безопасные счета или передать их курьерам являются верным признаком мошенничества.

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