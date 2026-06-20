В Томске суд взыскал с извозчика 15 тысяч за травму ребенка санями

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Прокуратура через суд потребовала компенсацию по статье 151 ГК РФ для малолетнего томича, получившего травму от лошади, сообщает надзорное ведомство. Через суд с владельца упряжки было взыскано 15 тысяч рублей в пользу пострадавшего мальчика.
Инцидент случился седьмого января 2026 года в вечернее время на Новособорной площади. Мальчик гулял по тротуару, когда лошадь с санями сбила его с ног. Мальчик упал между полозьями и получил ушиб головы.
Действия перевозчика квалифицированы как нарушение правил безопасности при оказании услуг населению в рамках федерального и регионального законодательства. Взаимодействие прокуратуры и судебных инстанций позволило быстро защитить права малолетнего гражданина и обязать нарушителя возместить моральный вред.
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