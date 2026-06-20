Томский театр представит читку пьесы о событиях в Китае

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Томский театр проведет последнюю в текущем сезоне читку в рамках проекта «Читки современной драматургии». Мероприятие состоится 27 июня и познакомит зрителей с пьесой Анны Морозовой «Воробьи» (18+). Об этом стало известно из афиши Томского ТЮЗа.
Сюжет перенесет аудиторию в шестидесятые годы Китая, где трое друзей просто ходили в школу и мечтали, пока мир вокруг не потерял ориентиры.
«При всей сложности и болезненности темы, у этой пьесы есть финал, дающий надежду, потому что жизнь продолжается даже тогда, когда кажется, что все кончено», — рассказывает режиссер Анна Морозова.
В основе произведения лежат реальные события культурной революции 1966 года в связи с чем в тексте используются документальные материалы. После показа спектакля томичей ждет традиционное обсуждение увиденного с участием создателей.
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