В Томской области начали строить 793 квартиры в новом жилье

В ведомстве реализована функция удаленного оповещения о начале строительства Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области получила с начала года семь извещений о начале строительства новых объектов, сообщает ведомство. В первом квартале 2026 года застройщики приступили к возведению пяти многоквартирных жилых домов общей площадью 39 тысяч квадратных метров на территории Томска и Томского района.

Согласно данным Госстройнадзора, в рамках заявленных проектов строители возведут 793 квартиры, что свидетельствует о сохранении стабильных темпов жилищного строительства в регионе. Все объекты проходят обязательные процедуры проверки на соответствие требованиям технического регламента и проектной документации.

Специалисты инспекции осуществляют постоянный контроль за соблюдением строительных норм на всех этапах возведения многоквартирных домов, начиная с нулевого цикла и заканчивая вводом объектов в эксплуатацию. Особое внимание уделяется качеству используемых материалов, соблюдению сроков работ и обеспечению безопасности на строительных площадках.

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