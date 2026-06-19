Томичей предупредили об эффекте якоря при звонках от мошенников

Мошенники используют тонкие психологические методы, чтобы запугать жертву Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Эксперты по информационной безопасности киберполиции РФ рассказали жителям Томской области о психологическом феномене, из-за которого граждане теряют крупные суммы. Телефонные мошенники активно используют «эффект якоря», когда первая озвученная сумма в 100 тысяч рублей или угроза становится точкой отсчета для дальнейших решений жертвы.

Феномен был подробно описан еще в семидесятых годах прошлого века. В классическом эксперименте участникам называли случайное число, после чего просили оценить долю африканских стран в ООН. Люди, услышавшие высокие значения, давали значительно завышенные оценки, что доказывает влияние первоначальной информации на последующие суждения.

В современной жизни этот прием применяется в маркетинге, когда покупателям сначала показывают дорогой товар за 100 тысяч рублей, а затем предлагают аналог за 60 тысяч. Однако наибольшую опасность эффект якоря представляет в сфере социальной инженерии, где его применяют преступники. Мошенники начинают разговор с описания максимально серьезных последствий, в том числе угрозы уголовного преследования или потери всех накоплений.

На фоне сформированного якоря любые дальнейшие требования злоумышленников начинают восприниматься жертвой как единственный способ спасения. Исследования подтверждают, что подобная манипуляция действует даже на людей с высоким уровнем финансовой грамотности и профессиональным опытом. Статья 159 УК РФ предусматривает суровую ответственность за подобные деяния, в том числе лишение свободы за мошенничество. Правоохранительные органы региона регулярно фиксируют случаи, когда граждане переводят деньги на безопасные счета после запугивания.

Наиболее эффективной мерой защиты от подобных манипуляций является сознательный отказ от реакции на первую озвученную угрозу или цифру. Для того, чтобы трезво оценить ситуацию, жертве рекомендуется брать паузу в разговоре, мысленно отбрасывать первоначальный якорь и перепроверять информацию через независимые источники или по телефону полиции.

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