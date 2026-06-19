Росгвардейцы Томской области освоили десантирование с вертолета на высоте

Силовики провели широкомасштабные учения. Фото: Росгвардия

Офицеры СОБР «Корд» управления Росгвардии по Томской области провели занятия по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба ведомства. Тренировка прошла совместно с летчиками авиационной эскадрильи Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии России в условиях, максимально приближенных к боевым.

Практическим спускам предшествовал наземный инструктаж по технике безопасности. Сотрудники спецподразделения отработали правила использования высотного снаряжения, порядок выполнения спусков и действия при нештатных ситуациях. В ходе практического этапа спецназовцы в полной боевой экипировке выполнили несколько способов высадки при зависании вертолета с высоты до 30 метров. Беспарашютное десантирование осуществлялось с использованием альпинистского снаряжения и специального каната с учетом ограниченного времени и особенностей работы воздушного судна в режиме зависания.

Спецподразделения отработали действия как с воздуха, так и на земле. Фото: Росгвардия

«Все поставленные задачи выполнены в полном объеме, а сотрудники продемонстрировали высокую готовность к действиям по предназначению», — отметил заместитель командира СОБР «Корд» полковник полиции Алексей Н.

Подобные учения позволяют томским росгвардейцам поддерживать высокий уровень профессиональной подготовки и отрабатывать навыки экстренного реагирования в сложных условиях. Местные жители и граждане могут быть уверены в том, что сотрудники спецподразделений готовы к выполнению задач любой сложности в рамках обеспечения общественной безопасности и правопорядка в регионе.

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