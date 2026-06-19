Пассажирка кроссовера пострадала в столкновении с автобусом в Томске

ДТП произошло на перекрестке проспекта Кирова и улицы Красноармейской. Фото: УМВД России по Томской области

Пенсионерка доставлена в медицинское учреждение после столкновения маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Томске, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции. Авария произошла девятнадцатого июня около девятнадцати часов на регулируемом пересечении проспекта Кирова и улицы Красноармейской.

По предварительным данным, столкнулись встречные транспортные средства: маршрутный автобус «ПАЗ» под управлением тридцатичетырехлетнего мужчины и автомобиль «Сузуки Гранд Витара» за рулем которого находился пятидесяти летний водитель. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка кроссовера 1948 года рождения получила травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение. Пассажиры маршрутного автобуса не пострадали.

«Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия. Просьба обращаться по адресу: Иркутский тракт, 79, 1 этаж, каб. 103, телефон 8 (3822) 794-699», — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего в соответствии с федеральным законодательством в сфере безопасности дорожного движения. Автоинспекторы разыскивают очевидцев аварии для выяснения деталей столкновения.

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