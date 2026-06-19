Трамваи и автобусы Томска пустят в объезд на выходных из-за ремонта

Перекрытие движения связано с памятными мероприятиями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске будет временно изменена схема движения транспорта в связи с проведением масштабных ремонтных работ. Ограничения будут действовать с шести часов утра субботы, 20 июня, до десяти вечера воскресенья, 21 июня.

Трамвайный маршрут номер один сократят до участка между остановкой Восточная и площадью Батенькова. Ряд автобусных маршрутов, в том числе номер двадцать три, двадцать шесть, тридцать три, сто тридцать и сто сорок один, на участке от Кузнечного взвоза до проспекта Ленина пойдут в объезд через улицу Большую Подгорную и переулок Совпартшкольный. Автобус номер двадцать направят через улицу Большую Подгорную и переулок Ванцетти. Маршруты номер тринадцать и сто сорок один, следующие от Приборного завода до Иркутского тракта, скорректируют через улицу Высоцкого.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 3 разделят на отдельные участки движения для Кировского и Октябрьского районов. Маршруты №№ 6,7 изменятся локально в районе остановки «Школа №53».

Томичам рекомендуют заранее уточнить маршруты движения общественного транспорта и заложить дополнительное время на дорогу. Пассажирам рекомендуется пользоваться мобильными приложениями для отслеживания транспорта и учитывать временные неудобства, связанные с модернизацией дорожной инфраструктуры регионального центра.

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