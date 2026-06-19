Стало известно, на каких улицах Томска не будет света 22 июня

Отключения имеют плановый характер Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты энергетической сферы организуют плановые отключения электроэнергии в Томске и ближайших населенных пунктах двадцать второго июня, что затронет улицы в разных частях региона, в том числе в пригородных поселках. Мероприятия продлятся с утренних часов до вечера в зависимости от конкретного участка сети.

В первой половине дня ограничения коснутся жителей поселков Писарево, Коларово и Просекино, где специалисты будут работать на улицах Рябиновой, Зеленой, Весенней, Лесной, Садовой, Садоводов и Светлой. Также электричества не будет в садовых товариществах и дачных некоммерческих партнерствах Лесопитомник, Солнечный и Кедр-2, расположенных в районе Аникино. В черте города плановые работы пройдут на улицах Тогучинской и Басандайской, в пятом Аникинском переулке и микрорайоне Крутоярский.

Во второй половине дня отключения продлятся до пятнадцати часов на улицах Степана Разина, Комсомольском проспекте и в Овражном переулке. До половины пятого вечера без электроснабжения останутся потребители на улице Мичурина. Наиболее продолжительные работы, которые завершатся только в шестнадцать часов, запланированы на улицах Томской, Пригородной, Грибной и Басандайской, а также в Парбигском и Басандайских переулках.

Томичи заранее должны учесть график отключений и подготовить необходимые бытовые приборы к временному отсутствию электричества. Энергетики рекомендуют обеспечить автономные источники питания для критически важной техники и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с модернизацией инфраструктурных сетей сибирского региона.

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