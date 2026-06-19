Томская область вошла в топ-20 регионов по итогам кадрового опроса

Потребность томских компаний в кадрах к 2032 году может достичь почти 73 тысяч человек Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

Почти 2,4 тысячи работодателей Томской области приняли участие во всероссийском опросе о кадровой потребности, сообщает департамент труда и занятости региона. Полученные данные станут основой прогноза потребности экономики региона в специалистах на ближайшие семь лет.

Томская область вошла в число первых 20 субъектов РФ, преодолевших рубеж в 97% выполнения квоты опроса. Прирост относительно результатов предыдущего года составил 10 процентных пунктов. Наибольшую активность проявили работодатели из сфер обрабатывающих производств и торговли. Полностью квота выполнена по девяти направлениям, в том числе сельскому и лесному хозяйствам, водоснабжению, строительству, финансовой деятельности, госуправлению, образованию, здравоохранению, прочим видам услуг и домашним хозяйствам.

Ранее эксперты отмечали, что потребность в замещающих кадрах в регионе будет ежегодно расти из-за выхода сотрудников на пенсию. Ситуацию осложняет отток иногородних и иностранных студентов, возвращающихся после учебы в родные регионы. По оценкам, потребность томских компаний в кадрах к 2032 году может достичь почти 73 тысяч человек.

Данные опроса будут использованы при определении контрольных цифр приема в учреждения профессионального образования в соответствии с федеральными и региональными нормативными актами. Местные жители, студенты и граждане смогут ориентироваться на эти показатели при выборе профессии и планировании карьеры в сибирском регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сапоги Кирова в Томске очистили от нежно-голубой краски

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru