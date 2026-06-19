В Нарыме исторические здания сдадут в аренду за рубль на 49 лет

Фото носит иллюстративный характер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Нарым Томской области выставили на торги два объекта культурного наследия с начальной ценой один рубль за каждый лот и сроком аренды 49 лет, сообщает издание «Аиф-Томск» со ссылкой на площадку «РТС-тендер».

Первый лот представляет собой «Дом, в котором находилась столовая и библиотека политссыльных в 1910–1911 годы» площадью 88 квадратных метров. Второй объект — «Магазин бывшего купца Завадовского» 1912–1913 годов постройки площадью 191 квадратный метр. Оба здания расположены на улице Куйбышева под номерами 15 и 26.

Сейчас постройки находятся в неудовлетворительном состоянии, и будущему арендатору предстоит провести работы по их восстановлению. Действующее федеральное и региональное законодательство в сфере охраны объектов культурного наследия обязывает нового пользователя сохранить исторический облик зданий и провести реставрацию в установленные сроки. Торги по выбору арендатора завершатся 29 июля.

Местные жители и историки надеются, что привлечение инвесторов по льготной ставке позволит сохранить архитектурное наследие Нарыма и превратить заброшенные постройки в новые культурные или туристические объекты для гостей региона.

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