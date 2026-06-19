Число стобалльников ЕГЭ в Томской области увеличилось до 21

Ежегодно доля не прошедших ЕГЭ снижается Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области по итогам первых четырех экзаменов основного периода ЕГЭ максимальные сто баллов получил 21 выпускник, а свыше 85 баллов набрали более тысячи 11-классников. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Стали известны результаты экзамена по русскому языку, где высший результат показали восемь выпускников. В том числе двое из них учатся в лицее при ТПУ и еще двое в Гуманитарном лицее Томска. По одному стобалльнику подготовили Парабельская гимназия, гимназия №56, колпашевская школа №2 имени Ф.А. Трифонова и образовательная организация «Пеленг». Кроме того, более 800 участников экзамена по русскому языку получили свыше 80 баллов.

Среди образовательных учреждений региона наибольшее число высокобалльных результатов по уже опубликованным экзаменам показали Гуманитарный лицей Томска, где от 81 до 99 баллов набрали 100 выпускников. Также отличились лицеисты при ТПУ, Сибирского лицея и школы «Перспектива».

Также в этом году прослеживается снижение числа выпускников, не преодолевших минимальный порог, доля которых сейчас составляет менее 0,5% от общего числа участников экзаменов.

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