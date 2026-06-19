В Томской области по эскроу-счетам построили 48 частных домов

Механизм позволяет защитить средства дольщиков и участников жилищных программ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области с применением механизма эскроу-счетов построены 48 индивидуальных жилых домов, сообщает Союз строителей Томской области. В настоящее время ведется возведение еще 83 подобных объектов.

Механизм создает гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов. Он нивелирует риски потери заказчиками денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных домов и позволяет сократить число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков.

Действующее федеральное и региональное законодательство предусматривает использование счетов эскроу как инструмента финансового контроля при долевом строительстве. Средства дольщиков хранятся в уполномоченном банке до момента передачи готового объекта, что исключает возможность их нецелевого расходования застройщиком или подрядной организацией.

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