В Томской области по эскроу-счетам построили 48 частных домов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области с применением механизма эскроу-счетов построены 48 индивидуальных жилых домов, сообщает Союз строителей Томской области. В настоящее время ведется возведение еще 83 подобных объектов.
Механизм создает гарантированную защиту вложенных средств граждан на период строительства жилых домов. Он нивелирует риски потери заказчиками денежных средств в случае неисполнения подрядными организациями своих обязательств, а также риски незавершения строительства индивидуальных домов и позволяет сократить число граждан, пострадавших от недобросовестных подрядчиков.
Действующее федеральное и региональное законодательство предусматривает использование счетов эскроу как инструмента финансового контроля при долевом строительстве. Средства дольщиков хранятся в уполномоченном банке до момента передачи готового объекта, что исключает возможность их нецелевого расходования застройщиком или подрядной организацией.
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