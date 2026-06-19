Бывший декан факультета журналистики томского университета умер в 66 лет

Юрий Ершов руководил факультетом с 2004 по 2017 год Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший декан факультета журналистики томского университета Юрий Ершов скончался в возрасте 66 лет. Причиной смерти одного из создателей факультета стал инсульт. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Юрий Ершов родился в Новокузнецке в 1960 году. В 1977 году он поступил в томский университет и получил специальность журналиста. После окончания аспирантуры столичного вуза в 1987 году он вернулся в Томск и устроился на кафедру журналистики факультета филологии. Спустя десять лет Юрий Ершов основал кафедру телерадиожурналистики и стал ее заведующим.

В 2004 году он предложил преобразовать отделение журналистики в полноценный факультет, после чего возглавил его. На этот пост он переизбирался дважды и проработал деканом до 2017 года. В сентябре 2019 года он начал преподавать на кафедре журналистики филиала столичного университета в Севастополе.

Редакция «КП-Томск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Юрия Ершова.

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