После акции «Свеча памяти» томичи уедут от Лагерного сада на троллейбусах

Троллейбус №5 продлевать режим работы в ночь с воскресенья на понедельник не будет Фото: Елена Белоусова.

Жители Томска после акции «Свеча памяти» смогут разъехаться по домам без помощи такси. По информации городских властей, общественный транспорт продлит время работы, правда, это касается только троллейбусов.

В ночь с 21 на 22 июня в Лагерном саду томичи зажгут более двух тысяч свечей у Мемориала боевой и трудовой славы. Всероссийская акция «Свеча памяти» проводится накануне Дня памяти и скорби.

Маршрут №1 отправится в Лагерный сад от Приборного завода в 22.30; в это же время двинутся в дорогу маршрут №3 от ОКБ и маршрут №6 из микрорайона «Радужный».

Троллейбус №2 в 22.45 стартует в направлении Лагерного сада от Черемошников.

От Лагерного сада все маршруты в обратном направлении поедут в одно время — в 00.40. Акция «Свеча памяти» начнется в 23.30. В полночь будет объявлена минута молчания, затем состоится общее возложение свечей.

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