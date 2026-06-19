Томск вошел в число лидеров по доходности аренды жилья с показателем 9,1%

Эксперты предрекают полную окупаемость малогабаритной недвижимости в Томске за 11 лет Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Аналитики крупнейшего портала недвижимости включили Томск в рейтинг городов с наибольшей доходностью малогабаритного жилья, где показатель составляет 9,1% годовых при средней стоимости объектов 2,97 млн рублей. Об этом сообщает Союз строителей Томской области.

Эксперты рассчитывали показатели путем деления годового дохода от сдачи квартир площадью до 32 квадратных метров на их покупную цену. В областном центре ставка аренды таких объектов составляет 22,5 тысячи рублей в месяц, а полная окупаемость инвестиций наступает через 11 лет. При расчетах не учитывались затраты собственников на ремонт, налоги и поиск нанимателей.

Наибольшую выгоду инвесторы получают в Грозном с доходностью 12,1% и окупаемостью 8,3 года, Нижнем Тагиле, Якутске, Астрахани, Хабаровске, Смоленске и Мурманске. В число аутсайдеров рейтинга попали Сочи, Петербург, Севастополь, Владивосток, Нижний Новгород и Казань, где окупаемость достигает почти двадцати лет.

Директор портала Павел Луценко отметил, что год назад маленькие квартиры были немного выгоднее с доходностью 7,9% и окупаемостью 12,6 года. Показатели снизились из-за роста цен покупки на 6,3% при сохранении стоимости аренды. Тем не менее, представление о том, что маленькие квартиры лучше сдавать, остается верным, поскольку доходность двухкомнатных объектов оценивается всего в 5,8% годовых с окупаемостью 17,4 года.

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