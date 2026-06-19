Семь человек эвакуировались из горевшего дома в Томском районе

Причина пожара в СНТ еще не установлена Фото: Алексей ФОКИН.

В пятом часу утра в четверг, 18 июня, в СНТ «Университет» на территории Томского района, загорелся дачный дом, надворные постройки и баня. По данным регионального управления МЧС, одновременно пожар начался на еще одном участке, где также расположен дачный дом. Самостоятельно из него эвакуировалось семь человек, включая четырех 4 детей.

В результате пожара на первом участке обгорела и обрушилась обрешетка крыши, обгорели и обрушились стены дома по всей площади. Огонь повредил хозяйственную постройку и баню.

У второго дома частично обгорела обрешетка крыши. Общая площадь пожара составила 58 квадратных метра. Пламя было потушено за два часа. Причина возникновения огня еще не установлена.

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