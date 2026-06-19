Томским хозяйкам в клубничное варенье стоит добавить банан

Секретный ингредиент — банан. Понадобится два спелых плода, нарезанных мелкими кубиками Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Во многих томских семьях есть свои секреты, касающиеся заготовок на зиму, это касается лечо, маринованных помидоров, квашенной капусты и, конечно, варенья. Издание mosaica.ru подсказало необычный лайфхак, касающийся клубничного варенья.

Один килограмм ягод нужно засыпать сахаром, накрыть крышкой и убрать на десять часов. Оптимально начать процесс вечером и до утра дать возможность клубнике пустить сок,.

Утром нужно поставить кастрюлю на маленький огонь и аккуратно помешивать, чтобы не повредить ягоды. Чтобы сахар полностью разошелся и сироп стал прозрачным понадобится около десяти минут.

Секретный ингредиент — банан. Понадобится два спелых плода, нарезанных мелкими кубиками. Их следует отправить в кастрюлю и варить на медленном огне около пятнадцати минут, помешивая и снимая пену.

После кастрюлю нужно снять с плиты и оставить на три – четыре часа. За это время клубника и банан обменяются вкусами, сироп станет гуще и насыщеннее.

Затем нужно вновь поставить будущее варенье на маленький огонь и варить около пятнадцати минут. Сироп перестанет быть водянистым, ягоды станут полупрозрачными. Последний этап процесса – поместить варенье в банки.

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