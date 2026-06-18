Томская область доразместит облигации на 4 млрд рублей

Техническое размещение запланировано на 25 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Томская область планирует доразместить облигации выпуска 35078 объемом до 4 млрд рублей, сообщает финансовое издание FinamBonds со ссылкой на источник на рынке. Сбор заявок на бумаги пройдет 23 июня с 11:00 до 14:00 мск, а техническое размещение на бирже запланировано на 25 июня. Ориентир цены размещения будет определен позднее.

Основной выпуск облигаций стартовал 26 декабря 2025 года. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 5 млрд рублей, при этом в обращении находится 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги установлена на уровне 1000 рублей, а срок обращения составляет около 7 лет. Ставка купонов на весь срок зафиксирована на уровне 15,10% годовых с ежеквартальной выплатой.

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется амортизационными частями: 20% в дату выплаты 19-го купона, а также по 40% в дату выплаты 24-го и 28-го купонов. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Sber CIB и Совкомбанк.

Доразмещение региональных облигаций позволит Томской области привлечь дополнительные средства в бюджет для финансирования социально значимых проектов и укрепления финансовой устойчивости региона в текущих экономических условиях.

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