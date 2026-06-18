Приставы Томска арестовали машины должников на миллион рублей

Арест автомобилей является действенной мерой для возврата денежных средств Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Судебные приставы Томска провели рейд по парковкам и адресам должников, в ходе которого арестовали транспортные средства граждан с задолженностью на сумму свыше миллиона рублей. Мероприятия по взысканию прошли с использованием приложения «Мобильный розыск» для сканирования номеров. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Для ареста автомобиля «Лада Нива Тревел» специалисты выехали по адресу проживания владельца. Машина является предметом залога по кредитным обязательствам, а собственник задолжал банку более 600 тысяч рублей. Транспортное средство арестовали. Еще один автомобиль обнаружили на стоянке рынка в Октябрьском районе. Владелец машины имел задолженность по налогам и, увидев начало процедуры ареста, незамедлительно оплатил долг.

С помощью приложения «Мобильный розыск» нашли иномарку «Ниссан Жук», владелица которой задолжала предпринимателю более 100 тысяч рублей за ремонт квартиры. Женщина пообещала погасить остаток в ближайшие дни, так как ранее рассчитывала на постепенное списание средств из зарплаты. Ей разъяснили, что к неплательщикам применяют комплексные меры, в том числе арест счетов и имущества. В микрорайоне Кисловка арестовали «Хендай Солярис» за долг по кредиту свыше миллиона рублей.

Судебные приставы призывают граждан и местных жителей своевременно проверять наличие задолженностей и оплачивать их добровольно, чтобы избежать принудительного ареста личного имущества и дополнительных расходов на оценочные процедуры.

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