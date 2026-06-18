Росгвардейцы Томской области совершили более 5500 выездов по тревоге

Сотрудники спецподразделений всегда на чеку. Фото: Росгвардия

В Томске подвели итоги служебно-боевой деятельности подразделений вневедомственной охраны за пять месяцев текущего года. Сотрудники групп задержания совершили более 5500 выездов по сигналу тревоги на охраняемые объекты, сообщает пресс-служба ведомства.

За этот период росгвардейцы пресекли свыше 200 правонарушений в отношении охраняемого имущества, не допустив ни одной кражи с объектов под охраной. Экипажи также отреагировали более чем на 300 обращений территориальных органов внутренних дел.

На маршрутах патрулирования и охраняемых объектах в населенных пунктах Томской области сотрудники задержали более 650 граждан, подозреваемых в совершении административных правонарушений и преступлений. В отношении нарушителей возбуждено 9 уголовных дел и составлено свыше 600 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, при несении службы экипажи установили местонахождение 16 граждан, находившихся в розыске.

Сотрудники подразделений вневедомственной охраны также обеспечили охрану правопорядка и общественную безопасность при проведении 46 массовых мероприятий в регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томская ОПГ лесорубов предстанет перед судом за ущерб в 74 миллиона рублей

Антиплощадка в Томске: дети играют на сломанных конструкциях среди ржавых штырей, крыс и мусора

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru