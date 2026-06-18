Четыре томских вуза вошли в престижный рейтинг RAEX-100

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
В 15-м ежегодном рейтинге RAEX-100, который оценивает качество высшего образования в России, вновь отмечены достижения университетов Томской области. В этом году в список лучших вошли сразу четыре учебных заведения региона, что подтверждает высокий уровень подготовки специалистов и научную активность в Томске.
В число 100 лучших вузов страны по версии рейтингового агентства RAEX вошли:
Томский политехнический университет — 13-е место.
Томский государственный университет — 19-е место.
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) — 63-е место.
Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) — 72-е место.
Стоит отметить, что в рейтинге 2026 года наблюдается тенденция к росту представительства технических специальностей: инженерно-технических вузов в списке 39, что на три больше, чем два года назад.
Лидирующие позиции в общероссийском зачете по-прежнему удерживают столичные вузы. Первое место традиционно занял Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Вторую строчку сохранил МГТУ имени Н.Э. Баумана, а тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт (МФТИ). В пятерку также вошли Санкт-Петербургский государственный университет и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
Рейтинг RAEX-100 публикуется с 2012 года и является одним из самых авторитетных в стране. Оценка вузов проводится по множеству критериев, включая качество преподавания, международную интеграцию, ресурсную базу и востребованность выпускников среди абитуриентов и работодателей.
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