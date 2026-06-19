В последний рабочий день недели в Томске будет жарко Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность ожидается в Томске и области в пятницу, 19 июня. Синоптики томского ЦГМС существенных осадков не прогнозируют. Ветер восточный 2-7 м/с, местами порывы могут достигать до 12 м/с.

Температура воздуха в области днем составит +25…+30 градусов. В Томске днем столбики термометров поднимутся до +25…+27°С.

Выходные дни в регионе также ожидаются жаркими.

До 24 июня местами по области сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами +30°С и выше.

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