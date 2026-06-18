Тысяча томичей сдала ЕГЭ на высокие баллы по итогам первых испытаний

Ребята уже сдали первые 4 экзамена Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По результатам первых четырех экзаменов основного периода единого государственного экзамена двадцать один выпускник Томской области получил максимальный результат. Высокие результаты свыше восьмидесяти пяти баллов продемонстрировали более тысячи участников. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

По русскому языку высший балл получили восемь школьников, в том числе обучающиеся лицея при политехническом университете и Гуманитарного лицея. Свыше восьмисот участников экзамена по русскому языку набрали больше восьмидесяти баллов. Значительно сократилось количество школьников, не преодолевших минимальный порог, их число составляет менее половины процента от общего количества сдававших.

Наибольшее число высокобалльных результатов показали ведущие лицеи и гимназии региона, где от восьмидесяти одного до девяноста девяти баллов набрали сотни выпускников. Ознакомиться с результатами экзаменов и электронными образами бланков ответов абитуриенты и их родители могут на официальном информационном портале единого государственного экзамена, а также через региональный электронный сервис.

Подобные показатели подтверждают устойчивое качество образовательного процесса и профессионализм педагогов. Успешная сдача экзаменов открывает перед студентами и абитуриентами широкие возможности для поступления в престижные вузы страны, что способствует укреплению кадрового потенциала Сибирского региона.

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