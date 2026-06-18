Сообщение о создании на томских заводах отрядов по защите от БПЛА — фейк

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томске распространяется фальшивый документ якобы о создании на заводах специальных групп для защиты от БПЛА. В нем говорилось, что руководители компаний обязаны создать на своих объектах вооруженные группы из сотрудников для круглосуточного дежурства и противодействия атакам беспилотных летательных аппаратов. Также поддельный акт обязывал предприятия нести ответственность за свои объекты в случае воздушных атак и монтировать средства противовоздушной обороны.
Официальные представители региона заявили, что данный акт не соответствует действительности и вводит в заблуждение. Все вступившие в силу нормативно-правовые акты размещаются исключительно на официальном портале правовой информации. В рамках реализации федерального законодательства о противодействии экстремизму и терроризму, а также региональных нормативных актов в области информационной безопасности, правоохранительные органы проводят проверку по факту распространения заведомо ложной информации.
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