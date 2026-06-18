Десять километров трассы Колпашево — Белый Яр обновят в Томской области

Работы ведутся с привлечением сырья местного асфальтобетонного завода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Колпашевском районе продолжается масштабный ремонт десяти километров региональной дороги Колпашево — Белый Яр. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и охватывает участок между городом Колпашево и деревней Маракса.

Специалисты уже выполнили демонтажные и земляные работы, приступив к устройству выравнивающего слоя дорожного покрытия. Асфальтобетонная смесь поступает с современного высокотехнологичного завода подрядной организации, что гарантирует высокое качество используемых материалов. Подрядчик организовал логистику таким образом, чтобы мобильный асфальтобетонный завод, дорожно-строительную технику и инертные материалы доставили к месту работ по реке. Подобный подход позволил оперативно развернуть производство прямо на объекте и обеспечить бесперебойное снабжение строительными материалами.

В рамках реализации федерального и регионального законодательства о дорожной деятельности ремонт проводится комплексно, с выполнением инфраструктуры для безопасного движения. На участке предстоит обновить асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, обустроить посадочные площадки, в том числе заменить автопавильоны на остановках, установить новые дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, а также нанести термопластиковую разметку. Срок окончания работ по контракту — середина сентября текущего года.

Эта трасса напрямую связывает Колпашевский и Верхнекетский районы, а также служит альтернативным маршрутом для жителей правобережья Оби, следующих в областной центр. В ближайшие годы планируется продолжить ремонт на других участках магистрали, что позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение для местных жителей и граждан всего Сибирского региона.

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