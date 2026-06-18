Вечерний рейс из Москвы в Томск отменен

Московские аэропорты дважды приостанавливали прием и выпуск самолетов на фоне налета беспилотников Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самолет из Москвы вечером 18 июня в Томск не прилетит. По информации онлайн-табло томского аэропорта имени Камова, борт должен был вылететь из Шереметьево и сесть в Богашево в 17.05. Сейчас статус рейса: отменен.

В 8.20 утра из Томска в столицу должен был вылететь рейс той же авиакомпании, сейчас время вылета назначено на 21.30.

Из-за продолжавшихся с ночи ограничений в работе аэропортов Москвы отменено сотни рейсов в направлении Москвы и из столицы. Во второй половине дня 18 июня по томскому времени для московских аэропортов отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

Жители соседней Кемеровской области массово не могут покинуть и вернуться в регион. Издание «Сибдепо» сообщило, что наиболее серьезная ситуация сложилась в Новокузнецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Юный томич перевел мошенникам пятьдесят тысяч рублей за одежду

Две панихиды в день начала Великой Отечественной войны пройдут в Томске

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересных событий или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru