Вечерний рейс из Москвы в Томск отменен

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Самолет из Москвы вечером 18 июня в Томск не прилетит. По информации онлайн-табло томского аэропорта имени Камова, борт должен был вылететь из Шереметьево и сесть в Богашево в 17.05. Сейчас статус рейса: отменен.
В 8.20 утра из Томска в столицу должен был вылететь рейс той же авиакомпании, сейчас время вылета назначено на 21.30.
Из-за продолжавшихся с ночи ограничений в работе аэропортов Москвы отменено сотни рейсов в направлении Москвы и из столицы. Во второй половине дня 18 июня по томскому времени для московских аэропортов отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.
Жители соседней Кемеровской области массово не могут покинуть и вернуться в регион. Издание «Сибдепо» сообщило, что наиболее серьезная ситуация сложилась в Новокузнецке.
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