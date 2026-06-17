Многодетная семья в Томске получила 300 тысяч на дом вместо земельного участка

Военные юристы нашли военнослужащего и получили от него необходимое согласие на замену меры поддержки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске многодетная семья получила 300 тысяч рублей единовременной выплаты взамен земельного участка в рамках регионального законодательства о социальной поддержке. Прокуратура региона помогла матери оформить необходимые документы, пока ее сын проходил службу по контракту в зоне специальной военной операции.

Заявительница состояла на учете для получения бесплатной земли для индивидуального жилищного строительства. После принятия регионального акта, разрешающего замену участка на денежную компенсацию, женщина обратилась с соответствующим заявлением, но столкнулась с отказом. Чиновники требовали нотариальное согласие всех членов семьи, в том числе совершеннолетнего сына, который в это время находился на передовой и был вне зоны доступа связи.

Самостоятельно получить требуемую бумагу мать не могла. Для решения проблемы районная прокуратура организовала совместные действия с военной прокуратурой Томского гарнизона. Военные юристы нашли военнослужащего и получили от него необходимое согласие на замену меры поддержки.

Благодаря оперативному вмешательству законные права многодетных родителей были восстановлены, а средства в размере трехсот тысяч рублей поступили на счет семьи и были направлены на завершение строительства собственного дома. Реализация подобных социальных инициатив гарантирует местным жителям и гражданам своевременное получение положенных по закону льгот, в том числе для семей, чьи дети защищают интересы государства.

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