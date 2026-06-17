Томская область привлекла сорок тысяч абитуриентов и обновила десятки школ

На сегодняшний день обновлено уже 62 здания с привлечением федеральных средств Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область привлекла сорок тысяч абитуриентов на бюджетные места и отремонтировала десятки школ в рамках масштабной модернизации инфраструктуры. Сибирский регион демонстрирует устойчивый рост интереса к образовательным программам и обеспечивает сельские учреждения современным оборудованием. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

В системе образования выстраивается адресная подготовка педагогов под прогнозные потребности учреждений. Третий год в педагогическом колледже и второй год в профильном университете реализуется программа двух дипломов. Студенты целевой подготовки обеспечиваются именными стипендиями, в текущем году заключено пятьдесят два целевых контракта с будущими специалистами. За пять лет по программе «Земский учитель» в сельские школы трудоустроены шестьдесят девять педагогов, в текущем году приедут еще двадцать три специалиста, а в следующем — двадцать семь. Коэффициент совмещения ставок существенно уменьшился, при этом сохраняется рост заработной платы и вводятся доплаты за статусы наставника и методиста.

Наблюдается значительный рост интереса к программам среднего профессионального образования. В текущем году на 7 106 бюджетных мест подано 40 тысяч заявлений от 26 тысяч абитуриентов. Уровень трудоустройства выпускников колледжей и техникумов составляет 84 процента. Этому способствуют конкурсы профессионального мастерства и демонстрационный экзамен, к участию в которых в качестве экспертов привлекаются работодатели. Более 50 процентов выпускников сдают экзамен с участием реальных представителей бизнеса, что является лучшим показателем в стране.

Период текущего и прошлого годов стал этапом масштабной модернизации образовательной инфраструктуры. С 2022 года проводится ремонт 99 школ, на сегодняшний день обновлено уже 62 здания с привлечением федеральных средств. В регионе введена в эксплуатацию школа на 1 100 мест по улице Высоцкого, завершается строительство аналогичного здания в селе Большая Саровка и начато возведение школы на 1 100 мест по улице Крячкова. В прошлом году открыт новый детский сад на 280 мест в микрорайоне «Левобережный Лайф». В следующем году запланирован капитальный ремонт трех колледжей в Томске и Северске.

Значительно обновлено материально-техническое обеспечение образовательного процесса. В текущем году 165 школ оснащены новым оборудованием в кабинетах труда и основ безопасности на более чем 200 миллионов рублей. Современные станки по деревообработке и металлу, кабинеты кулинарии и швейные мастерские в первую очередь поставлены в сельские учреждения.

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