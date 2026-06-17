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НовостиОбщество17 июня 2026 14:28

Томск обошел Москву и Петербург по интересу к искусственному интеллекту

Студенческая столица Сибири стала лидером национального рейтинга использования нейросетевых сервисов
Екатерина Сафонова
Такой результат демонстрирует, что технологическое развитие и интерес к инновациям не всегда напрямую зависят от экономических показателей региона

Такой результат демонстрирует, что технологическое развитие и интерес к инновациям не всегда напрямую зависят от экономических показателей региона

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Томская область заняла первое место в России по интересу к сервисам искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание CNews со ссылкой на аналитиков платформы «Зерокодер». Исследователи проанализировали данные «Яндекс.Wordstat» и экономическую статистику Росстата, чтобы определить регионы с наибольшей активностью в сфере ИИ-технологий.

Томск опередил обе российские столицы в общем индексе ИИ-интереса, несмотря на то, что по валовому региональному продукту область занимает лишь пятьдесят седьмое место из восьмидесяти одного субъекта Федерации. Такой результат демонстрирует, что технологическое развитие и интерес к инновациям не всегда напрямую зависят от экономических показателей региона.

Основной причиной лидерства называется высокая концентрация вузов в регионе. Каждый пятый житель Томска является студентом, что создает уникальную среду для распространения передовых технологий и цифровых сервисов. Плотность образованной и технологически подкованной аудитории стала ключевым фактором успеха.

«Главный вывод исследования: интерес к ИИ в России определяется не богатством региона, а плотностью образованной и технологической аудитории», — отмечается в отчете аналитиков.

Полученные данные подтверждают статус Томска как одного из ведущих образовательных и научных центров России. Высокая концентрация студентов и молодых специалистов создает благоприятные условия для внедрения искусственного интеллекта в различные сферы жизни и развития цифровой экономики региона. Томский опыт показывает, что человеческий капитал остается важнейшим ресурсом для развития высоких технологий и инноваций.

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