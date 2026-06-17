Томский СК призвал родителей усилить контроль за детьми на летних каникулах

Лето — время, когда дети большую часть дня проводят на улице Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области обратилось к родителям с призывом обеспечить безопасность несовершеннолетних в период летних каникул. Представители ведомства подчеркивают, что именно взрослые обязаны создавать безопасные условия для отдыха своих детей.

Летние каникулы — это время активных игр и путешествий, однако вместе с беззаботностью наступает период особой ответственности. Играя во дворе, купаясь в водоемах, путешествуя на общественном транспорте или оставаясь дома одни, дети сталкиваются с различными рисками. Следователи отмечают, что беспечность взрослых порой становится причиной трагедии, которая могла быть предотвращена простыми мерами предосторожности.

Управление СК по Томской области просит родителей и законных представителей уделить повышенное внимание досугу школьников. Важно постоянно знать, где и с кем находится ребенок, а также регулярно напоминать ему основы безопасного поведения: при переходе через дорогу, в местах с повышенной опасностью, в том числе у водоемов. Для профилактики происшествий ведомство рекомендует взрослым обговорить опасные виды активностей с детьми и предупредить о последствиях.

Постоянный диалог с ребенком и родительский контроль остаются самым надежным способом защиты от несчастных случаев. Своевременное разъяснение правил безопасности и внимательное отношение к времяпрепровождению несовершеннолетних позволят сохранить их здоровье и обеспечить спокойный отдых в летний период.

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