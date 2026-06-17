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НовостиОбщество17 июня 2026 15:05

Томские дороги обновят к середине лета по нацпроекту

Теплая погода позволила не сбавлять темпы работ в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Екатерина Сафонова
Работы будут проходить весь сухой сезон

Работы будут проходить весь сухой сезон

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске продолжается активная фаза ремонта улично-дорожной сети в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся в соответствии с федеральным и региональным законодательством о развитии транспортной инфраструктуры и направлены на повышение качества дорожного полотна для местных жителей и граждан.

На переулке 1905 года выравнивающий слой полностью готов, площадь покрытия превысила четыре с половиной тысячи квадратных метров. На улице Говорова аналогичные работы выполнены почти на восемьдесят процентов, уложено около десяти тысяч квадратов асфальта, параллельно монтируются бордюры. Даже без финишного покрытия водители уже отмечают, что ездить стало заметно комфортнее.

На проспекте Ленина предстоит обновить восемнадцать тысяч квадратных метров. Работы на этом участке начались позже из-за мероприятий ко Дню города, однако график сдвинули в ночное время, чтобы не создавать неудобств томичам. Подрядчики взяли активный темп, выравнивающий слой уложен на шестьдесят процентов, более чем на десяти тысячах квадратов.

Основные работы по ремонту дорог планируется завершить к середине июля. Подобные инициативы гарантируют местным жителям и гражданам комфортное передвижение по областному центру и способствуют укреплению транспортной инфраструктуры Сибирского региона.

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