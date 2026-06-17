Более двухсот домов Томска получат горячую воду после завершения ремонтов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томске завершаются работы по ремонту сетей на четырех участках тепломагистрали. Подача ресурса возобновлена для жителей более двухсот многоквартирных домов после завершения планового ремонта. Работы проводились в Октябрьском и Советском районах, а также в микрорайоне Каштак.
Восстановлено снабжение по четырем направлениям. Ресурс поступил в жилые здания в конце проспекта Фрунзе, в районе железнодорожного вокзала Томск Второй, в центральной части города, а также к части потребителей микрорайона Каштак.
Завершение ремонтных кампаний на критически важных участках сетей позволяет обеспечить комфортные условия проживания для местных жителей и граждан в период подготовительных мероприятий. Своевременное обновление инфраструктуры способствует бесперебойному предоставлению коммунальных услуг населению.
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