Томская область бросила на тушение 31 пожара десантников и самолет-зондировщик

Почти неделю в томской области бушуют лесные пожары. Фото: Лесоохрана

В Томской области продолжает режим ЧС. Из-за аномальной жары и грозовой активности лесные службы и привлеченные десантники борются с тремя десятками возгораний на площади более тысячи гектаров. Ситуация осложняется сухим и жарким воздухом, что способствует мгновенному распространению огня. Подробности рассказали в региональной Лесоохране.

В период с тринадцатого по шестнадцатое июня специалисты ликвидировали двадцать четыре очага в восьми районах, в том числе в Верхнекетском, Александровском и Бакчарском. На сегодняшний день на территории региона действует тридцать один лесной пожар, охвативший тысячу триста гектаров, из которых тринадцать обнаружены за текущие сутки.

Межведомственное взаимодействие и координация механизмов тушения позволяют перебрасывать ресурсы в наиболее горимые зоны. На труднодоступных участках работают триста тридцать девять человек и сорок единиц техники. Помощь региону оказывают около сотни парашютистов из федеральных структур и соседних субъектов, в том числе из Новосибирской области, Омской области и Республики Хакасия. Летчики-наблюдатели применяют самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков при наличии ресурсной облачности.

Действующий правовой статус территории строго регламентирует поведение граждан и накладывает повышенные штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Местным жителям и гостям региона категорически запрещено разведение костров и сжигание мусора, так как подобные действия в условиях особого противопожарного режима могут повлечь административное или уголовное преследование.

Прогнозы синоптиков обещают сохранение аномально жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов и высокой пожароопасностью в ближайшие дни, что требует от всех граждан предельной осторожности при посещении лесных массивов и строгого соблюдения установленных запретов.

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