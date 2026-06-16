Разбитую дорогу в Кожевниковском районе отремонтировали по иску прокуратуры

Участок давно требовал ремонта. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Кожевниковского района Томской области провела проверку исполнения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. По результатам надзорных мероприятий проблемный участок дороги в селе Кожевниково был приведен в нормативное состояние.

В ходе проверки установлено, что более полукилометра дорожного полотна на улице Гагарина находилось в неудовлетворительном состоянии. На поверхности дороги имелись выбоины, просадки и проломы, которые создавали реальную угрозу безопасности дорожного движения и существенно затрудняли проезд к образовательному и медицинскому учреждениям. Подобное состояние дороги являлось нарушением требований федерального и регионального законодательства в сфере обеспечения безопасности участников дорожного движения.

Прокуратура Кожевниковского района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании ответственных лиц выполнить ремонтные работы. Суд удовлетворил требования прокурора, после чего на проблемном участке было обновлено асфальтовое покрытие.

Своевременное выявление и устранение дефектов дорожного полотна позволяет обеспечить безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов. Особое значение имеет состояние дорог, ведущих к социально значимым объектам, в том числе к школам, детским садам и медицинским учреждениям, где ежедневно проходят сотни жителей района.

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