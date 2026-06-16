Прокуратура Кедрового контролирует освоение двенадцати миллионов на двор

Благоустроить самые разные общественные пространства позволяет нацпроект «Инфраструктура для жизни» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Кедровый Томской области прокуратура контролирует ход выполнения благоустройства общественной территории напротив жилых домов. Мероприятия финансируются за счет бюджетных ассигнований в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и требуют строгого соблюдения федерального законодательства о контрактной системе.

Стоимость контракта превышает двенадцать миллионов рублей. Заместитель прокурора города совместно с представителями местного самоуправления посетил строительную площадку, чтобы оценить качество и темпы работ, стартовавших в марте. Подрядная организация уже завезла на объект необходимые стройматериалы, в том числе щебень, песок, тротуарную плитку и бордюрные камни, подготовив территорию к активному этапу преобразований. Межведомственное взаимодействие позволяет оперативно выявлять возможные отставания от графика.

Завершить все строительные работы планируется до первого августа текущего года. Надзорное ведомство продолжит осуществлять выездные проверки для оценки качества укладки покрытий и целевого использования выделенных средств. Создание комфортной городской среды имеет важное социальное значение для местных жителей и способствует повышению уровня жизни граждан.

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