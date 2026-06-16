Мертвые души принесли 6,3 млн: в Томске суд рассмотрит дело о фиктивных выплатах

Схема позволила украсть у государства огромную сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области готовится к суду громкое дело с махинациями, связанными с детскими выплатами. Прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве. Как рассказали сегодня в пресс-службе ведомства, двое жителей Республики Крым похитили более 6,3 миллиона рублей бюджетных средств, оформив пособия на несуществующих работников.

По версии следствия, предприниматель, зарегистрированный в закрытом административно-территориальном образовании Северск, разработал противоправную схему. В рамках межведомственного взаимодействия и обмена электронными документами с региональным отделением социального фонда злоумышленники передали ложные сведения. Они заявили о праве на получение пособий в связи с рождением и воспитанием детей от имени двенадцати вымышленных сотрудников.

Действия обвиняемых квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание за мошенничество при получении выплат. Санкция статьи подразумевает не только крупные штрафы, но и лишение свободы на срок до десяти лет в зависимости от степени участия и роли каждого соучастника.

В ходе расследования прокурором заявлен гражданский иск о полном взыскании причиненного ущерба с обвиняемых. Уголовное дело уже направлено в Кировский районный суд Томска для рассмотрения по существу. Подобные схемы обналичивания государственных средств наносят ущерб не только бюджету, но и социальной сфере, поэтому правоохранительные органы и надзорные ведомства усиливают контроль за целевым использованием средств на поддержку граждан и семей с детьми.

Судебный процесс позволит дать окончательную правовую оценку действиям фигурантов и восстановить справедливость. Наказание для организаторов подобной схемы станет серьезным сигналом для всех граждан о недопустимости злоупотребления мерами государственной поддержки в угоду личному обогащению.

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