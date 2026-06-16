Медики Томской области получают до 50 тысяч рублей выплаты ежемесячно

Совсем скоро медики встретят свой профессиональный праздник Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области более 8 тысяч медицинских работников оформили специальную социальную выплату. Финансирование осуществляется в рамках федерального и регионального законодательства в сфере здравоохранения и социальной защиты. Об этом редакции «КП-Томск» рассказали в СФР по региону.

Ежемесячная поддержка варьируется от 4,5 до 50 тысяч рублей. Размер зависит от должности, категории специалиста и численности жителей населенного пункта, где расположено медучреждение. Право на получение имеют врачи и средний медперсонал первичного звена, в том числе сотрудники центральных районных и участковых больниц, а также станций скорой помощи. Учреждения должны входить в государственную или муниципальную систему и участвовать в программе обязательного медицинского страхования.

Межведомственное взаимодействие между медицинскими организациями и фондом обеспечивает проактивное назначение мер поддержки. Медучреждения ежемесячно направляют в ведомство реестры работников. После проверки данных средства перечисляются не позднее последнего дня месяца. Медицинским работникам не требуется подавать заявления, так как все оформляется на основании информации от работодателей.

Управляющий региональным отделением фонда Дмитрий Мальцев отметил: «Ежемесячно медицинские организации направляют в отделение реестры работников, имеющих право на получение специальной социальной выплаты. После проверки сведений фонд перечисляет средства не позднее последнего дня месяца, в котором поступили данные реестры».

Выплата учитывается в совокупном доходе семьи при определении права на другие меры соцподдержки. При этом она не входит в расчет среднего заработка для ежегодного оплачиваемого отпуска, не учитывается при исчислении пособия по временной нетрудоспособности, не облагается налогом на доходы физических лиц и не подлежит взысканию по исполнительным документам.

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